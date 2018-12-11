"رياض الأطفال" بالإسكندرية تطلق مبادرة للأطفال ذوي الاحتياجات

قالت عميدة كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية الدكتورة هدى بشير، إن مبادرة "هما مننا" التي أطلقتها الكلية تهدف لتعريف المجتمع المدني بأطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور أخصائي التدخل المبكر في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

ذكر بيان أصدرته الكلية اليوم الثلاثاء أن الكلية نظمت وقفة أمام مبني إدارة الجامعة ضمن مبادرة "هما مننا"، وسبق هذه الوقفة زيارة عدد من المدارس الممثلة للإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.