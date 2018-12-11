القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
سياسي
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:13 م

"عدالة ومساندة" تزور مستشفى الثدي بالتجمع الأول

عدالة ومساندة تزور
محمد الشريف
dostor.org/2432138

اختتمت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية فاعليات حملة الـ16 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بزيارة عدد من مجلس أمناء المؤسسة ‏للمعهد القومي للأورام "مستشفى الثدي" بالتجمع الأول.

واستعرض وفد المؤسسة خلال زيارة المعهد ولقاءه بالدكتور عماد شاش نائب مدير المستشفيات لشئون التجمع الأول؛ الأرقام والأحصائيات المتعلقة بعدد الحالات التي تتردد على المعهد والمستشفى وطرق الحصول على العلاج والخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى.

وشملت الزيارة كل من العيادات الخارجية وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية الإكلينيكية وكشك العلاج الكيماوي؛ واستمع وفد المؤسسة إلى شرح حول نظام العمل بالمستشفى؛ حيث أوضح الدكتور عماد شاش؛ نائب مدير المستشفيات لشئون التجمع الأول؛ أن المستشفى استقبلت 230 ألف زيارة منذ افتتاحها فى عام 2013 وتم إجراء 7200 عملية جراحية و65 ألف جلسة علاج كيماوي.

"عدالة ومساندة" تزور مستشفى الثدي بالتجمع الأول
"عدالة ومساندة" تزور مستشفى الثدي بالتجمع الأول
"عدالة ومساندة" تزور مستشفى الثدي بالتجمع الأول
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

"المترو": إعادة تأهيل "الخط الثاني" بـ30 مليون جنيه لكل قطار

تحذيرات من وصول عدد السكان لـ119 مليون نسمة بحلول عام 2030

استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع يناير

"دينية النواب" توافق نهائيًا على قانون تنظيم دار الإفتاء

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

كشكول

محظورات وتعليمات بامتحانات القاهرة الأزهرية

جامعة القاهرة تنظم حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

"إدمان الانترنت" ندوة تثقيفية بالتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

مبادرة «100 مليون صحة» تستكمل فعالياتها بجامعة المنيا

عميد الدراسات الإسلامية بـ"دمياط" يطالب الجميع بالإلتزام بقواعد الامتحانات

الأمصار

وسط تفاؤلات بشأن التجارة.. مؤشر داو جونز يفتتح على ارتفاع كبير

صورة الثلاثاء.. وفدي الحكومة والحوثي ينهيان مشاورتهما بلقطة الصلح

تفاصيل مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية

بمسدس صاعق.. الشرطة البريطانية تمنع اقتحام شخص مبنى البرلمان

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أغرب 12 قانونًا في العالم: الكعب العالي باليونان

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

العلماء يكشفون حقيقة علاقة الكلمات المتقاطعة بمنع الخرف

الصحة

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎