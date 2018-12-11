"عدالة ومساندة" تزور مستشفى الثدي بالتجمع الأول

اختتمت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية فاعليات حملة الـ16 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بزيارة عدد من مجلس أمناء المؤسسة ‏للمعهد القومي للأورام "مستشفى الثدي" بالتجمع الأول.



واستعرض وفد المؤسسة خلال زيارة المعهد ولقاءه بالدكتور عماد شاش نائب مدير المستشفيات لشئون التجمع الأول؛ الأرقام والأحصائيات المتعلقة بعدد الحالات التي تتردد على المعهد والمستشفى وطرق الحصول على العلاج والخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى.



وشملت الزيارة كل من العيادات الخارجية وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية الإكلينيكية وكشك العلاج الكيماوي؛ واستمع وفد المؤسسة إلى شرح حول نظام العمل بالمستشفى؛ حيث أوضح الدكتور عماد شاش؛ نائب مدير المستشفيات لشئون التجمع الأول؛ أن المستشفى استقبلت 230 ألف زيارة منذ افتتاحها فى عام 2013 وتم إجراء 7200 عملية جراحية و65 ألف جلسة علاج كيماوي.

