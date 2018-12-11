القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:10 م

"الري": تحويل تحديات دول حوض النيل إلى فرص تنموية

الري: تحويل تحديات
وائل القمحاوى
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شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية والتي انعقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء؛ لمناقشة أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات والصعوبات والتحديات التي تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الاوسط وشخصيات وعدد من العلماء والمتخصصين في ادارة المياه.

وقال وزير الري إن رؤية مصر تجاه الدول الاشقاء في حوض النيل ترتكز على الحرص فى الحفاظ على مسيرة التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.

وأكد عبدالعاطي أن مصر تواجه تحديات نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر وكذلك إقليميًا ودوليًا، وتسعى للتغلب علي تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدي 80٪ والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية والتوسع في أعمال حصاد الامطار القليلة التي تسقط علي مصر من خلال انشاء سدود اعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من 500 متر مكعب إلى 4 مليون متر مكعب لاستيعاب كميات الأمطار قدر المستطاع.

"الري": تحويل تحديات دول حوض النيل إلى فرص تنموية
"الري": تحويل تحديات دول حوض النيل إلى فرص تنموية
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