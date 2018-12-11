الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة -وهو الأمر الوارد حدوثه خصوصًا في هذا الوقت الشتوي من العام- فمن الجيد دائمًا أن يكون لديك نشاط روتيني يجلب لك بعض السرور.



ويعد أعضاء فرقة "سينجينج شرينكس" ومقرها برلين أفضل من يعرف هذه الحقيقة. إذ تلتقي الفرقة المؤلفة من الأطباء النفسيين وعلماء النفس مرة في الأسبوع للتدريب.



ويقول مؤسس الفرقة ماتسدا أدلي: "نحن الفرقة الوحيدة في العالم التي تتألف فقط من الأطباء النفسيين وعلماء النفس وأطباء الأعصاب". فهو على الأقل لم يكن متناقضًا على الإطلاق بشأن هذه الحقيقة.



هناك فرق موسيقية أخرى تضم ممتهني الطب -مثل أوركسترا الأطباء العالمية- ولكن بحسب أدلي (49 عامًا)، فإنه لا توجد فرق موسيقية أخرى تتألف بالكامل من أشخاص "يعالجون المخ" فقط.



تغني: "سينجينج شرينكس" معا منذ 18 عامًا. إنهم يغنون مجموعة واسعة من الأغاني من عصور مختلفة من جمهورية فايمار إلى كولدبلاي. وعندما سئل عما يحبه في الفرقة، قال أدلي إنها مهمة لصحته العقلية. وأضاف: "في وظيفتي يجب أن أخمد الكثير من نيران العاطفة ومن المهم معرفة كيف تسترخي حقًا".



وقال: "الغناء جيد للجسم والروح،إنه يريحك ويجعل العضلات تسترتخي، كما تختفي هرمونات التوتر، وتنشط المشاعر الإيجابية"، ويقول أدلي: "بمجرد غنائي في الفرقة، أنسى كل شيء آخر بسرعة".



ويدعم العلم ما يقوله أدلي، حيث من المعروف أن الغناء يطلق هرمون الاوكسيتوسين وهو هرمون يقترن بالترابط الاجتماعي والعلاقات، وكذلك الإندورفين الذي يساعد في الاحساس بالسعادة، إلى جانب أنه عندما يغني المرء يبدأ الجسم في إنتاج مولدات الأجسام المضادة مثل جلوبولين مناعي وبالتالي يعزز الغناء فعليًا جهازك المناعي.