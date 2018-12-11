القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
الصحة
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:04 م

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الغناء يقلل الشعور
dostor.org/2432132

إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة -وهو الأمر الوارد حدوثه خصوصًا في هذا الوقت الشتوي من العام- فمن الجيد دائمًا أن يكون لديك نشاط روتيني يجلب لك بعض السرور.

ويعد أعضاء فرقة "سينجينج شرينكس" ومقرها برلين أفضل من يعرف هذه الحقيقة. إذ تلتقي الفرقة المؤلفة من الأطباء النفسيين وعلماء النفس مرة في الأسبوع للتدريب.

ويقول مؤسس الفرقة ماتسدا أدلي: "نحن الفرقة الوحيدة في العالم التي تتألف فقط من الأطباء النفسيين وعلماء النفس وأطباء الأعصاب". فهو على الأقل لم يكن متناقضًا على الإطلاق بشأن هذه الحقيقة.

هناك فرق موسيقية أخرى تضم ممتهني الطب -مثل أوركسترا الأطباء العالمية- ولكن بحسب أدلي (49 عامًا)، فإنه لا توجد فرق موسيقية أخرى تتألف بالكامل من أشخاص "يعالجون المخ" فقط.

تغني: "سينجينج شرينكس" معا منذ 18 عامًا. إنهم يغنون مجموعة واسعة من الأغاني من عصور مختلفة من جمهورية فايمار إلى كولدبلاي. وعندما سئل عما يحبه في الفرقة، قال أدلي إنها مهمة لصحته العقلية. وأضاف: "في وظيفتي يجب أن أخمد الكثير من نيران العاطفة ومن المهم معرفة كيف تسترخي حقًا".

وقال: "الغناء جيد للجسم والروح،إنه يريحك ويجعل العضلات تسترتخي، كما تختفي هرمونات التوتر، وتنشط المشاعر الإيجابية"، ويقول أدلي: "بمجرد غنائي في الفرقة، أنسى كل شيء آخر بسرعة".

ويدعم العلم ما يقوله أدلي، حيث من المعروف أن الغناء يطلق هرمون الاوكسيتوسين وهو هرمون يقترن بالترابط الاجتماعي والعلاقات، وكذلك الإندورفين الذي يساعد في الاحساس بالسعادة، إلى جانب أنه عندما يغني المرء يبدأ الجسم في إنتاج مولدات الأجسام المضادة مثل جلوبولين مناعي وبالتالي يعزز الغناء فعليًا جهازك المناعي.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

"المترو": إعادة تأهيل "الخط الثاني" بـ30 مليون جنيه لكل قطار

تحذيرات من وصول عدد السكان لـ119 مليون نسمة بحلول عام 2030

استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع يناير

"دينية النواب" توافق نهائيًا على قانون تنظيم دار الإفتاء

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

كشكول

محظورات وتعليمات بامتحانات القاهرة الأزهرية

جامعة القاهرة تنظم حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

"إدمان الانترنت" ندوة تثقيفية بالتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

مبادرة «100 مليون صحة» تستكمل فعالياتها بجامعة المنيا

عميد الدراسات الإسلامية بـ"دمياط" يطالب الجميع بالإلتزام بقواعد الامتحانات

الأمصار

وسط تفاؤلات بشأن التجارة.. مؤشر داو جونز يفتتح على ارتفاع كبير

صورة الثلاثاء.. وفدي الحكومة والحوثي ينهيان مشاورتهما بلقطة الصلح

تفاصيل مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية

بمسدس صاعق.. الشرطة البريطانية تمنع اقتحام شخص مبنى البرلمان

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أغرب 12 قانونًا في العالم: الكعب العالي باليونان

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

العلماء يكشفون حقيقة علاقة الكلمات المتقاطعة بمنع الخرف

الصحة

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎