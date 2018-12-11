القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
عالم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:03 م

جورج كونواي وزوجته يتشاجران حول ترامب في واشنطن

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2432130

تبدو حياة الزوجين كونواي أقرب إلى مسلسل حول السلطة في واشنطن في عهد دونالد ترامب، فجورج هو أحد أشد معارضي الرئيس الأمريكي، وكيليان هي واحدة من أقرب مستشاريه وتدافع عنه بشراسة.

وكانت كيليان كونواي، التي تبلغ من العمر 51 عامًا، مديرة في حملة الملياردير الجمهوري، ويرى كثر أنها ساهمت إلى حد كبير في فوزه في الانتخابات.

وهذه الشقراء الأنيقة معروفة بدفاعها المستميت عن إدارة ترامب التي أشادت بسياستها في عدد من المقابلات التليفزيونية، على الرغم من أخطاء عديدة.

وهي متزوجة منذ 17 عاما من جورج المحامي المحافظ المحترم الذي يبلغ من العمر 55 عاما ورزقت منه بأربعة أولاد. وكان عضوا سابقا في الحزب الجمهوري وطرح اسمه في وقت ما لشغل منصب رفيع في وزارة العدل، إلى أن وجه انتقادات للرئيس.

وصف جورج كونواي الشهر الماضي في بث على شبكة ياهو نيوز، إدارة ترامب بأنها "مصيبة"، مؤكدا أنه يفضل "الانتقال إلى استراليا" على التصويت من جديد لدونالد ترامب.

كانت هذه واحدة من المرات القليلة التي ظهر فيها علنا، إذ إن هذا المحامي يفضل استخدام حسابه على تويتر -- الذي يتابعه أكثر من 220 ألف مشترك -- ليسخر من الرئيس الأمريكي.

وبينما يقترب القضاء من الدائرة الأولى للرئيس، أعاد جورج كونواي الأسبوع الماضي تغريدة تتضمن صورة مع الجملة الشهيرة "لست محتالا" التي قالها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

وعندما كتب ترامب في تغريدة أن "الرئيس تمت تبرئته تماما" من قبل مدعي نيويورك الذين يحققون بشأن محاميه السابق مايكل كوهين، كان كونواي يترصده.

وكتب ساخرا أن ترامب تمت تبرئته "باستثناء جزء صغير يقول فيه مكتب المدعي إنكم نسقتم مع مايكل كوهين لارتكاب جريمتين"، في إشارة إلى أموال دفعت إلى امرأتين بشأن علاقة مع ترامب لمنعهما من الحديث علنا عن تلك العلاقة.

كما أعاد بخبث تغريد عنوان ساخر لموقع "ذي أونيون" الإلكتروني الذي قوَل مدعي نيويورك السابق رودي جولياني أحد المحامين الشخصيين لترامب إن "انتهاك القانون ليس جريمة".

وحساب جورج كونواي على تويتر مليء بالمقالات عن إدارة ترامب، لكن الطالب السابق في جامعة يال لم يتوقف عند هذا الحد. فقد انضم إلى محامين آخرين محافظين في المجموعة غير الرسمية "السلطات المضادة" التي تدافع عن الدستور و"دولة القانون".

لا ترد كيليان كونواي إلا نادرا على التعليقات المعادية لترامب التي تصدر عن زوجها، لكن في أغسطس وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" تحدثت عن "قلة احترام".

وأكدت في وقت لاحق في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن "هذا لا يؤثر علي أو على عملي إطلاقا"، مضيفة: "أنا وثقة من أن المدافعين عن حقوق المرأة يدعمونني كسيدة قوية ومستقلة تشغل منصبا في السلطة ولا تتفق مع زوجها".

وتحدثت بمرح عن شهرة زوجها، فيما قلل الأخير من تأثير هجماته على رئيس زوجته على حياته الزوجية.

وقال لموقع "ياهو نيوز" أنه "أعتقد أنها تقدر ذلك لكنني قلت لها أنني لا أحب هذه الحكومة"، معتبرا أن الخلافات هي جزء من حياة أي زوجين.

وتولى إيريك ترامب أحد أبناء الرئيس الأميركي الدفاع عن كيليان كونواي في مواجهة زوجها، واتهمه "بعدم احترام زوجته وحياتها المهنية ورب عملها وكل المعارك القاسية التي خاضتها لتنجح".

أما دونالد ترامب الذي يسعى عادة إلى صب الزيت على النار، فلم يكثر من التعليقات واعتبر أن "كيليان كونواي تحاول ببساطة الترويج لنفسها".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 4 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 5 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

"المترو": إعادة تأهيل "الخط الثاني" بـ30 مليون جنيه لكل قطار

تحذيرات من وصول عدد السكان لـ119 مليون نسمة بحلول عام 2030

استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع يناير

"دينية النواب" توافق نهائيًا على قانون تنظيم دار الإفتاء

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

إعادة فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب.. غدًا

شعت: ارتفاع سعر تذاكر المترو فى المراحل الجديدة

كشكول

محظورات وتعليمات بامتحانات القاهرة الأزهرية

جامعة القاهرة تنظم حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

"إدمان الانترنت" ندوة تثقيفية بالتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

مبادرة «100 مليون صحة» تستكمل فعالياتها بجامعة المنيا

عميد الدراسات الإسلامية بـ"دمياط" يطالب الجميع بالإلتزام بقواعد الامتحانات

الأمصار

وسط تفاؤلات بشأن التجارة.. مؤشر داو جونز يفتتح على ارتفاع كبير

صورة الثلاثاء.. وفدي الحكومة والحوثي ينهيان مشاورتهما بلقطة الصلح

تفاصيل مقتل مدير أمن ولاية "ريزة" التركية

بمسدس صاعق.. الشرطة البريطانية تمنع اقتحام شخص مبنى البرلمان

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أغرب 12 قانونًا في العالم: الكعب العالي باليونان

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

العلماء يكشفون حقيقة علاقة الكلمات المتقاطعة بمنع الخرف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي الجهاز المناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎