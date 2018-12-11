القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:03 م

الصين تنظم مسابقة الفلفل الحار لمواجهة البرد

الصين تنظم مسابقة
dostor.org/2432129

قرر سكان مدينة صينية مواجهة البرد القارس بطريقة خارجة عن المألوف، وذلك من خلال تنظيم مسابقة لأكل الفلفل الحار، داخل أحواض مياه معبأة بالفلفل الحار.

وأقيمت المسابقة في مدينة ييتشون، الواقعة بمحافظة جيانغشي الصينية، حيث قام المشاركون بأكل أكبر قدر ممكن من الفلفل الحار خلال فترة زمنية محددة.

وجلس المتسابقون داخل أحواض معبأة بماء دافئ، ووضعت فيها أيضا كميات كبيرة من الفلفل الحار.

ووصلت درجة الحرارة خلال المسابقة الغريبة، إلى درجتين مئويتين فقط، حسب ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحصلت المتسابقة يي هوان على لقب "ملكة الفلفل"، وفازت بسبيكة من الذهب، بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خلال دقيقة واحدة.

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