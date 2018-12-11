16 ديسمبر.. احتفالية بالذكرى الستين لمجلة العربي بسفارة الكويت
تنظم سفارة الكويت بالقاهرة، يوم 16 ديسمبر، احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على ذكرى إنشاء مجلة العربي، تحت عنوان "مصر بعيون مجلة العربي"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
وتأتي الاحتفالية تحت رعاية سفير الكويت بمصر "محمد صالح الذويخ"، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب "محمد ناصر الجبري".
يُذكر أن مجلة العربي مجلة شهرية ثقافية عربية كويتية مصورة، تصدرها وزارة الإعلام الكويتية للقارئ العربي، قد تم تأسيسها 1958م، ورأس تحريرها اثنان من المصريين هما العالم المصري "أحمد زكي" والكاتب السياسي "أحمد بهاء الدين".