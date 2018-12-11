القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:04 م

بث مباشر كول كورة HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي

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بث مباشر كول كورة HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11/12/2018 دور ابطال اوروبا  اليوم موعد مباراة ليفربول ضد نابولي مباراة ليفربول ضد نابولي مباراة ليفربول اليومتنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1


يلتقى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نابولي الإيطالي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر كول كورة HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي


ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.
بث مباشر كول كورة HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي

لا بديل لزملاء محمد صلاح عن الفوز بهدفٍ نظيفٍ على الأقل لضمان التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفة الريدز بالتأكيد، أما الفوز بفارق هدفين سيضع الفريق الإنجليزي في دور الـ16 مباشرةً، وبالنسبة لنابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بنتيجة أكبر من (1-0) ستؤهله، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

التشكسيل المتوقع وغيابات ليفربول امام نابولي:-
يغيب عن ليفربول الثلاثي جو جوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، وذلك رفقة الغائب منذ بداية الموسم أليكس-أوكسليد تشامبرلين لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بجويل ماتيب بدلاً من المدافع الإنجليزي المُصاب، وسيكون الظهير الأيمن هو أليكساندر-آرنولد، وبالطبع سيتواجد في الهجوم الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.
بث مباشر كول كورة HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الان | ليفربول ونابولي

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