بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | مباراة ليفربول ضد نابولي

القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:59 م

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مباراة ليفربول اليوم :-

على غير العادة، حسمت منافسات معظم مجموعات دوري أبطال أوروبا، سواءً بمعرفة إسمي المتأهلين لدور الستة عشر، أو بقتل المنافسة تمامًا بتحديد المتصدر مبكرًا قبل خوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة في الدور الأول.

لكن تبقى المجموعة الثالثة والتي تضم كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي وريد ستار الصربي هي الأكثر شراسة على صعيد صراع التأهل، حيث ستشهد معركة تاريخية بين ليفربول ونابولي لخطف إحدى بطاقتي التأهل.

وعقدت خسارتان متتاليتان لفريق ليفربول وصيف النسخة الماضية والذي يضم النجم المصري محمد صلاح موقفه في المجموعة، حيث تجمد رصيده عند ست نقاط بعد السقوط أمام ريد ستار في بلجراد بثنائية نظيفة، والسقوط مجددًا بهدفين مقابل هدف في باريس، بينما تلقى خسارته الأولى أمام نابولي في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ثمان نقاط، وبفارق نقطتين أمام ليفربول، فيما يتذيل ريد ستار المجموعة برصيد أربع نقاط قبل الجولة الأخيرة.

حسابات معقدة تنتظر تلك المجموعة، حيث سيتساوى ليفربول مع نابولي في رصيد النقاط في حالة فوز الأول وسط جماهيره، وهو ما يجعل النتائج المباشرة بينهما تحسم بطاقة التأهل، بينما ستزداد الأمور تعقيدًا في حالة فوز ليفربول وتعادل باريس سان جيرمان مع ريد ستار الذي فقد آمال التأهل.

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