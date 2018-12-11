روب ديفيز: الاستثمارات الأفريقية المتبادلة ضرورة لتفعيل "التجارة الحرة"

أكد وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، دعم بلاده الكامل لمنطقة التجارة الحرة الافريقية، وللتكامل بين دول القارة، ولكن من خلال منظور تنموي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأفريقية المتبادلة ضرورية لتطوير الإنتاج بما يدعم التجارة الحرة.



وأوضح الوزير روب ديفيز، على هامش منتدى "افريقيا ٢٠١٨" الذي اختتم أعماله أول أمس الأحد، أن استثمارات جنوب افريقيا في القارة تزايدت بمعدل 30 ضعفا خلال الفترة من 1994 الى 2010، وهي تقدر حاليا بثلاثة إلى اربعة مليارات دولار، مضيفا أن ضعف التبادل التجاري بين دول القارة الذي لا تتعدى نسبته 15٪‏ يرجع بشكل أساسي لافتقاد افريقيا لآليات الانتاج المتطورة، والبنية الأساسية الكافية.



وأشار إلى أن المصنعين والمصدرين يعتبرون أفريقيا سوقا للمنتجات، إذ ما زالت تقف في الموقف الذي فرض عليها تاريخيا خلال فترة الاستعمار، الامر الذي لا يساعد على تحقيق تنمية مستدامة لقارتنا او تحقيق الرفاهية لشعوبها وتوظيف العدد الكبير من شبابها، مشددًا على أن قارة أفريقيا بحاجة ماسة للتحول إلى قوة تصنيع، واساس ذلك هو الاتحاد معا، ودعم التنوع الكبير لاقتصاداتنا، في وجود أعداد هائلة من السكان والدخل القومي المشترك.



يذكر أن 44 دولة أفريقية وقعت مبدئيا على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية العام الحالي، ويتطلب دخولها حيّز التنفيذ تصديق 22 دولة عليها بحلول مارس 2019 من قبل البرلمانات فى حكومات هذه الدول، كما أن هناك 12 دولة قد صدقت نهائيا عليها.