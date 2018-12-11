القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
عالم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:54 م

الحكومة الألمانية تراجع 800 ألف طلب لجوء

الحكومة الألمانية
أ ش أ
dostor.org/2431978

تنوي الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء بين عامي 2015 و2016، بسبب زيادة الضغط على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي يعكف على مراجعة ما يقرب من 800 ألف طلب لجوء، في إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" قرارات اللجوء.

ويقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتحقق ما إذا كان الوضع في بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير ويمكنه العودة، كما ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ، وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ.

ووفقًا للخطة المتفق عليها- نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية- سيتم تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء في يناير حول معايير اللجوء.

وأوضحت التقارير أنه يجري - حاليا - إعداد مقترح في وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2019، أما الموعد النهائي لمراجعة القرارات التي صدرت في عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020، ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 4 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 5 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

البرلمان العربي يثمّن الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية

ضمن إجراءات التنقية.. "القومى لأسر الشهداء" يحيل 13 ملفًا للنائب العام

الصحة: معدلات الإصابة بالإيدز في مصر أقل من 0.02% من عدد السكان

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

ads
الأكثر قراءة

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

كشكول

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة «أبو أيوب الأنصاري» بالحسينية

وزير التعليم: ماضون في تطبيق نظام الثانوية التراكمية

«تسمم غذائي».. طلاب عين شمس: «مبيعش لينا كافتيريا».. والإغلاق مش حل

«تسمم غذائي».. طلاب جامعة القاهرة: الأكل بالكافتيرات ملوث.. ومسئول: العيب في المعدة

«الألمانية»تحتضن أول ماكينة لخدمات الطباعة على مستوى الجامعات عالمياً

الأمصار

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

بريطانيا تنهي الجدل وتحدد موعد طرح "بريكست" للتصويت في البرلمان

فيديو هرم خوفو.. صاحب الفيلم الإباحي يكشف تفاصيل مثيرة لأول مرة

لم تتعظ من المرة الأولى.. رانيا يوسف بإطلالة أخرى مثيرة

نتنياهو يفتتح شارعا وسط الضفة ويؤكد مواصلة الاستيطان فيها

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

GunWorld: Xbox One Edition القتال على طريقة الثمانينات

في عيد ميلادها الـ72.. اليونسيف تشارك برعاية الأطفال بدول الأزمات

اليوم.. "انستجرام" يطرح ميزة جديدة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎