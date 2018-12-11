تحذيرات من وصول عدد السكان لـ119 مليون نسمة بحلول عام 2030

أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة، بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



جاء ذلك خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية"، الذي عقد اليوم بالسويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.



وقال حسن إن عدد سكان مصر يزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا، محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030.



وأوضح أن مشكلة الزيادة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت إلى أكثر من 50% في أربع محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.



وأشار مقرر "القومي للسكان" إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، موضحا أن نسبة الأمية بين الإناث فقط بلغت 31%، في حين بلغ عدد المتسربين من التعليم- أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها- 6 ملايين عام 2017، فيما بلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا عام 2017.



أضاف أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، بلغت 3%، ووصل عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة إلى حوالي 109 آلاف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.



وقال الدكتور عمرو حسن إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور: هي تنظيم الأسرة، والشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم.



وأشار إلى أن الاستراتيجية لها أربعة أهداف هي: الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.



وأضاف أن معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.