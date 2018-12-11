القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش
يلتقي ليفربول الإنجليزي مع نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز على نابولي بهدف نظيف، أو بفارق هدفين في حال سجل نابولي هدف، من أجل الصعود للدور القادم من البطولة.

وعنونت الصحف الإنجليزية والإيطالية عن مباراة اليوم الريدز وأبناء عاصمة الجنوب كالتالي:

عنونت صحيفة الجارديان: "اللحظة الحقيقة" ، في إشارة إلى حاجة كل من ليفربول أمام نابولي وتوتنهام أمام برشلونة للفوز من

أجل الصعود.


بينما عنونت صحيفة "ديلي ستار" عن مباراة ليفربول: " كلوب جاهز لليلة الكبيرة".



بينما قالت صحيفة "ديلي ميرور": "قيلولة القوة"  " كلوب يعود لليلة خاصة على ملعب أنفيلد لمساعدة ليفربول لمواجهة التحدي".

أما الصحف الإيطالية



"لاجازيتا ديللو سبورت": نابولي وإنسيني ومهمة الخروج من بريطانيا

‏إيطاليا تسعى للتأهل بأربعة فرق في دور 16



 

بينما عنونت ‏"الكورييري ديللو سبورت":

 

‏"مفقود أنتم فقط"

‏"نابولي وانتر يريدان التأهل مع يوفنتوس


 
وروما"
‏"انشيلوتي يسعى لتحقيق الإنجاز الكبير ضد متصدر البريميرليج " يكفينا التعادل لكننا سنذهب إلى الملعب للفوز"



بينما قالت ‏صحيفة "الكورييري ديلا سيرا"

‏صيد الرباعي

‏انشيلوتي يركز على الهجوم وكلوب يثير التحكيم

‏انشيلوتي :"نفتقد فقط لحبة الكرز لأننا بالفعل صنعنا الكعكة وآمال أن أضعها "



وأخيرًا "‏لاستامبا" :

‏الخيط الأحمر

‏ليلة الحكم في دوري الأبطال : يلعب نابولي في الأنفليد

يمكن أن يخسر بفارق الأهداف ويتأهل لكن ليس 1/0



ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة برصيد ٩ نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني ويملك ٨ نقاط، في حين يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد ٦ نقاط، ويتذيل النجم الأحمر الصربي برصيد ٤ نقاط.        
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

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