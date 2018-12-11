قوات حفظ السلام بلبنان: تحققنا من وجود نفق ثانٍ قرب حدود إسرائيل

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "يونيفيل" أنها تحققت من وجود نفق ثان قرب الحدود مع إسرائيل، عند الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.



وذكرت القوة- في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أنها "مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال- في وقت سابق اليوم- إن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل، وإنه حريص على الاستقرار في الجنوب.



يذكر أن إسرائيل قد بدأت، في وقت سابق، عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.



وأعلنت إسرائيل أن جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح حفرت أنفاقا عبر الحدود لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران، ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.



وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن عون أبلغ قائد قوات حفظ السلام الدولية بأن لبنان "ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق، والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية".