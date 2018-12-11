ضبط 8 أشخاص عقب اضطرابات داخل مركز للاجئين بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز 8 أشخاص عقب اضطرابات داخل أحد مراكز اللاجئين بولاية بافاريا.



وقالت الشرطة- حسبما نقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية- إن عددًا من الأشخاص تحصنوا داخل أحد المباني، وتم إلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي وصلت للمركز لاحقا، مضيفة أن قوات الشرطة والإطفاء سيطرت على حريق شب خارج أحد المباني.



وتابعت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على ثمانية إريتريين، وتلقى تسعة أشخاص العلاج جراء استنشاق الدخان، فيما أصيب ضابط شرطة جراء الاشتباكات التي لم يعرف سببها حتى الآن.