موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

يتوجه أبناء عاصمة إقليم كامبانيا «نابولي» الأزوري إلى المملكة المتحدة إنجلترا، وخوض غمار المنافسة الصعبة أمام فريق ليفربول ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا والأخيرة، خاصة أن الريدز يحتاج للفوز بأي طريقة كي يضمن التأهل للدور التالي.





يدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.





يحتل نابولي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يقع ليفربول بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، وحتى الآن هناك فرص لكلا الفريقين في التأهل للدوري المقبل.





وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1





يحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.





توقيت مباراة ليفربول ونابولي:

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي والمعلق:

تُذاع تلك المباراة عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق "أحمد الطيب".



