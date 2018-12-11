استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع يناير

بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مع كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني.



وناقش الوزيران- في اجتماعهما- عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، والتي تتعلق بصناعة النقل الجوي، وتم الاتفاق على تطوير مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1997، وأشاد وزير الطيران بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.



من جانبها، أشادت "نيلسون" بمستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية، خلال الفترة الماضية، والتي بموجبها تقرر الاتفاق على إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من شهر يناير المقبل.



وأكدت أهمية الاستمرار في التنسيق وضرورة التعاون لمجابهة التحديات ذات الاهتمام المشترك، والتي تواجه كافة دول العالم في مجال صناعة النقل الجوى.