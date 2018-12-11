تجديد حبس عاطل متهم بحيازة 60 فرش حشيش بالعجوزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.



وكشفت التحقيقات عن أن تحريات مباحث قسم شرطة العجوزة توصلت إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه.



وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 60 فرشا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته لالمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.