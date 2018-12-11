"التضامن": تسجيل 9543 أسرة بديلة تكفل 9704 طفلًا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إنشاء قـاعدة بيانات للأسر البديلة تضم بيانات الأسر والأطفال، حيث تم تسجيل 9543 أسرة بديلة حتى الآن تكفل 9704 طفلا، كما تم تخصيص الخط الساخن (19828 ) لتلقي شكاوي الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام.



يأتي ذلك في إطار اتخاذ عدة خطوات هامة ومتفاعلة لتطوير منظومة الأسر البديلة مع العمل على تذليل كافة العقبات التي واجهتهم إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال.



وأضافت "والي" أن اللجنة العليا للأسر البديلة تلقت خلال عام 2017 -2018، 282 طلبًا من أسر راغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة، حيث تمت الموافقة على 180 طلبًا، موضحة أنه تيسيرًا على الأسر الراغبة في الكفالة، تم استحداث نماذج لطلبات الكفالة وتعميمها على مديريات التضامن الاجتماعي بالجمهورية للعمل بها.



وشدد "والي" على ضرورة توفير كافة المعلومات للأسر الراغبة في الكفالة وتوفير آليات العمل للتيسير عليها في الإجراءات المطلوبة، مضيفة أن الوزارة تهتم أيضًا بالعنصر البشري القائم على توفير تلك الخدمة حيث تم عقد عدة دورات تدريبية للعاملين بإدارات الأسرة والطفولة بالمديريات بهدف تقديم خدمة أفضل والتوعية بأهمية البرنامج.



و صرحت "والي"، بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل متضمنة جواز استمرار رعاية الطفل مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها وان تجتاز الاسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن مع إلزام الأسرة البديلة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي أو دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لايقل عن 5 الاف جنيه او إيداع المبلغ في حساب خاص للطفل.



وأشارت إلى أن إستراتيجية الوزارة تقوم على تطوير منظومة الأسر البديلة، ورعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، حيث تهدف الى توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.



وأضافت أن الوزارة تتيح من خلال موقعها الرسمي تسجيل طلب الكفلة اونلاين لراغبي الكفالة من خلال الرابط التالي: http:www.moss.gov.egsitesmosaar-egPagesAF-Request.aspx وقد تم تلقى 39 طلب كفالة طفل بنظام الاسر البديلة اونلاين منذ اتاحة هذه الخدمة وحتى نهاية نوفمبر الماضى، في إطار تشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.



