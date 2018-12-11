"الجوازات" تستقبل عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التسهيلات اللازمة

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددا من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقار أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر، والوثائق الخاصة بهم.



كانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قد واصلت تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن "وذوي الإحتياجات الخاصة"، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة.



يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً "كبار السن " و"ذوي الإحتياجات الخاصة".