القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
مصر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:35 م

"الجوازات" تستقبل عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التسهيلات اللازمة

الجوازات تستقبل عددا
أ ش أ
dostor.org/2431933

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددا من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقار أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر، والوثائق الخاصة بهم.

كانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قد واصلت تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن "وذوي الإحتياجات الخاصة"، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً "كبار السن " و"ذوي الإحتياجات الخاصة".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 3 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 5 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 5 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 5 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 5 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

البرلمان العربي يثمّن الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية

ضمن إجراءات التنقية.. "القومى لأسر الشهداء" يحيل 13 ملفًا للنائب العام

الصحة: معدلات الإصابة بالإيدز في مصر أقل من 0.02% من عدد السكان

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

ads
الأكثر قراءة

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

الأكثر قراءة

فتاة تقفز من الطابق التاسع خوفًا من الأهالى لممارستها الرذيلة بالهرم

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة

صلاح الأفضل فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى

كشكول

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة «أبو أيوب الأنصاري» بالحسينية

وزير التعليم: ماضون في تطبيق نظام الثانوية التراكمية

«تسمم غذائي».. طلاب عين شمس: «مبيعش لينا كافتيريا».. والإغلاق مش حل

«تسمم غذائي».. طلاب جامعة القاهرة: الأكل بالكافتيرات ملوث.. ومسئول: العيب في المعدة

«الألمانية»تحتضن أول ماكينة لخدمات الطباعة على مستوى الجامعات عالمياً

الأمصار

دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

بريطانيا تنهي الجدل وتحدد موعد طرح "بريكست" للتصويت في البرلمان

فيديو هرم خوفو.. صاحب الفيلم الإباحي يكشف تفاصيل مثيرة لأول مرة

لم تتعظ من المرة الأولى.. رانيا يوسف بإطلالة أخرى مثيرة

نتنياهو يفتتح شارعا وسط الضفة ويؤكد مواصلة الاستيطان فيها

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

GunWorld: Xbox One Edition القتال على طريقة الثمانينات

في عيد ميلادها الـ72.. اليونسيف تشارك برعاية الأطفال بدول الأزمات

اليوم.. "انستجرام" يطرح ميزة جديدة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎