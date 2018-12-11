إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 16 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل داخلى وسيارة نقل، بطريق "دسوق - دمنهور" بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس نقل داخلي.



على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، إلى مكان الحادث وتبين اصطدام أتوبيس نقل ركاب رقم 5217 ب د أ بسيارة نقل على الطريق المشار إليه وبسبب السرعة الزائدة اصطدمت التريلا بالأوتوبيس.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: سناء فؤاد مصباح، أحمد وائل برغش، فتحي حسن مصاب، روحية إبراهيم أبو المجد، بسمة محمود شحاتة، أم الخير شحاتة الطويل، زيدان السيد زيدان، سعد محمد قنطوش، جميلة محمد عنتر، شكري السعيد بدري، نجاة عبد الونيس القصبي، رتيبة عبد العاطي عيد رحيل، اعتماد محمد علي، رجب عبد السلام دهشان، محمود شعبان حسين واصفي، ميرفت محمد كمال دهشان.



وتم نقل المصابين إلى المعهد الطبي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.