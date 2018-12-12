«معديات الموت».. اشتراطات السلامة غائبة والصيانة حسب التساهيل

كتب: سالي رطب - سمر مدحت - حسن الهتهوتي - عبدالله منتصر - سمر محمدين - كمال عبدالرحمن - ميرفت مصطفى- إسلام الشرنوبي



مراكب متهالكة، أغلبها من مخلفات هيئة الملاحة، أو بدائية الصنع، تحمل كل يوم عابرون بين ضفتي النيل، فهي الوسيلة الوحيدة المتاحة لأهل الجزر النيلية أو القرى البعيدة عن المراكز في المحافظات للتواصل مع العالم الخارجي، قد يشمل الله العابرون بعنايته فتمر الرحلة ذات المخاطر بسلام، أو يعاندهم الحظ فيلاقوا مصير ضحايا معدية البحيرة الأخيرة.



"الدستور" خاضت جولة ضمت عددًا من المعديات في 5 محافظات هي الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والغربية، رصدت فيها غياب احتياطات الأمان واشتراطات السلامة في المعديات، وغياب الصيانة والتفتيش الدوري.



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