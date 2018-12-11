يوتيوب لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي رابط سريع (بدون تقطيع) دوري ابطال اوروبا | جودة HD | يلا كورة

يواجه غدا نادي ليفربول الإنجليزي، نادي نابولي الإيطالي في الجولة الأخير من المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة حاسمة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16.

يوتيوب لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي رابط سريع (بدون تقطيع) دوري ابطال اوروبا | جودة HD | يلا كورة





ويستضيف نادي ليفربول غدًا الثلاثاء، نابولي الإيطالي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يوتيوب لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي رابط سريع (بدون تقطيع) دوري ابطال اوروبا | جودة HD | يلا كورة





ويحتل نابولي الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، ويأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويحتل النجم الأحمر المركز الاخير برصيد 4 نقاط.

يوتيوب لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي رابط سريع (بدون تقطيع) دوري ابطال اوروبا | جودة HD | يلا كورة





وستذاع المباراة حصريًا في الوطن العربي على مجموعة قنوات بي ان سبورتس، وبالتحديد على بي ان سبورت HD 1.

يوتيوب لايف | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي رابط سريع (بدون تقطيع) دوري ابطال اوروبا | جودة HD | يلا كورة