القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:22 م

KORA ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

KORA ON LINE مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
dostor.org/2431805

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إلى الفوز خلال مباراة اليوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا لضمان التأهل للدور التالي عندما، يلتقي مساء اليوم فريقي ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، على ستاد آنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول المباراة متحليا بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزا عريضا على بورنموث، برباعية نظيفة، السبت الماضي، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويا مع أوباميانج لاعب أرسنال.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ونابولي، على ستاد آنفيلد، معقل فريق الريدز، في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وتنقلها قناة BienSports 1 HD.


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