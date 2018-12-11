وفاة جمال حمدان في "مبني للمجهول" على الحياة وON E الخميس (فيديو)

تعرض قناتي الحياة و ON E الخميس القادم، الفيلم الوثائقي "مبني للمجهول" والذي تدور أحداثه حول لغز وفاة عالم الجغرافيا الدكتور جمال حمدان، صاحب موسوعة شخصية مصر، والذي توفي في ظروف وملابسات غامضة.



ويعتبر هذا الفيلم الوثائقي الذي أنتجه إعلام المصريين، هو أول تحقيق تليفزيوني عن وفاة حمدان، وتحدث فيه العديد من الشخصيات القريبة من حمدان، مثل شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان، حيث كان هذا أخر لقاء تليفزيوني له قبل وفاته منذ أشهر قليلة.



كما يتحدث خلال الفيلم، الأديب يوسف القعيد الصديق المقرب لحمدان.



ويعد الوثائقي عن حمدان ضمن سلسلة ملفات تحقق في مجموعة من النهايات الغامضة التي لم يتم الكشف عن حقيقتها حتى الآن وقد تم اختيار "مبني للمجهول" اسما لهذه السلسلة.