hd مباراة ليفربول ونابولي مباشر الان مباراة ليفربول ونابولي مباشر يلا شوت مباراة ليفربول ونابولي مباشر الاسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي

القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
الدستور الرياضي
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يراقب الجمهور العربي اليوم ولا سيما المصر ممن يتابعون النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عندما يواجه فريق نابولي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد" في مباراة مصيرية، لا تعرف سوى الفوز لفريق الريدز لضمان التأهل للدور التالي.

تقام المباراة على ملعب ليفربول مما يجعلهم في أشد توهجهم الليلة امام الفريق الايطالي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 beIN sport HD 1 بتعليق أحمد الطيب.


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