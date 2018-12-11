يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | اون لاين مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | كورة ستار

القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:16 م

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه محمد صلاح، لملاقاة نظيره الإيطالي نابولي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة «beIN SPORTS HD 1».
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ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويحل ليفربول ثالثًا بـ6 نقاط، ويتذيل سرفينا زفيزدا المجموعة بـ4نقاط
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