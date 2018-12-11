القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:13 م

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت

بين سبورت LIVE |
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بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت

موعد مباراة ليفربول ونابولي، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

 بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت

موعد مباراة ليفربول ونابولي

 يكون موعد مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وأيضًا الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي

 
بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

 ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي

إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.
 كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي

إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.
 يدخل ليفربول مباراة نابولي، ولا سبيل أمامه سوى الفوز فقط من أجل ضمان مقعده في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولن تكون المهمة سهلة، خصوصًا أن رفاق محمد صلاح يحتاجون إلى الفوز بفارق هدفين في حالة تمكن أبناء أنشيلوتي في هز شباك الريدز.

 لعل ما يُزيد من صعوبة المهمة على ليفربول، أن فريق نابولي يمتلك مدربًا إيطاليًا مخضرمًا للغاية، وهو كارلو أنشيلوتي، صاحب الإنجازات بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت
 
أن قاد كلًا من ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني للتتويج باللقب.
 

 من المتوقع أن يدخل ليفربول بقيادة كلوب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد/ ديان لوفرين/ فيرجيل فان دايك/ أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون/ جيمس ميلنر/ جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح/ ساديو ماني/ روبيرتو فيرمينو

بينما يبدو نابولي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ليفربول، خصوصًا أن فريق نابولي يعلم جيدًا أن حظوظه كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من عمر البطولة، حيث لا يحتاج في هذه المباراة سوى التعادل، أو الخسارة بفارق هدف وحيد، بعد هز شباك الريدز على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن يدخل نابولي اللقاء بقيادة أنشيلوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: ماكسيموفيتش/ راؤول ألبيول/ كوليبالي/ ماريو روي

خط الوسط: آلان/ زيلينسكي/ ماريك هامسيك

خط الهجوم: كاليخون/ إنسيني/ ميرتينز
بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت

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