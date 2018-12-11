القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:12 م

بعد أزمته الأخيرة.. ماجدة الرومي تساند راغب علامة

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ياسمين محمود
dostor.org/2431779

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، تلقيه اتصالا من الفنانة ماجدة الرومي لدعمه بعد اشتعال أزمة بينه وبين النائب كتلة حزب "التيار الوطني الحر" حكمت ديب، بعد التصريحات التي أطلقها "ديب" تجاه "راغب" بأنه يستحق "قطع رأسه"، عقب انتشار أغنيه تحمل الطابع السياسي بعنوان "طار البلد".

وكتب "علامة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد.. بصوتنا سوى نهز عرش الفساد صديقتي".

"طار البلد" من تأليف نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، ويدعو راغب علامة فيها الناس التحرك وإطلاق صرختهم بوجه الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

بعد أزمته الأخيرة.. ماجدة الرومي تساند راغب علامة
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