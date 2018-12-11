القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:09 م

بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة

بث مباشر مباريات
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بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة
ينتظر فريق ليفربول مباراة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، أمام فريق نابولي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة.
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونابولي:
تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:
تُذاع تلك المباراة عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق "أحمد الطيب".
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة

موقف ليفربول ونابولي في المجموعة:
نابولي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، في حين يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ليفربول دخل في حسابات معقدة من أجل التأهل إلى دور الـ16 بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام النجم الأحمر وباريس سان جيرمان (2-0، 2-1).

ويمكن مطالعة فرص تأهل ليفربول للمرحلة المقبلة من البطولة من هنا.

قائمة ليفربول:
لم يعلن المدرب "يورجن كلوب" القائمة المستدعاة لمواجهة نابولي مساء اليوم ولكنه أوضح موقف المصابين من المشاركة، ولمطالعة التفاصيل من هنا.
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي:
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك، روبيرتسون، لوفرين، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

قائمة نابولي:
أعلن المدرب "كارلو أنشيلوتي" قائمة نابولي لمواجهة ليفربول اليوم، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

التشكيل المتوقع لنابولي أمام ليفربول:
حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: روي، كوليبالي، ألبيول، ماكسيموفيتش.

خط الوسط: رويز، هامسيك، كاييخون، ألان.

خط الهجوم: ميرتينيز، إنسيني.
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد نابولي | موعد المباراة والقنوات الناقلة

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