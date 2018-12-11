القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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Youtube HD يلا شوت -HD تابع لايف-مشاهدة مباراة ليفربول ونابولى اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولى لايف Youtube
يتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.
Youtube HD يلا شوت -HD تابع لايف-مشاهدة مباراة ليفربول ونابولى اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولى لايف Youtube

ويستعرض التقرير التالي حظوظ ليفربول فى التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا قبل مواجهة نابولى الإيطالي فى الجولة الأخيرة.
Youtube HD يلا شوت -HD تابع لايف-مشاهدة مباراة ليفربول ونابولى اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولى لايف Youtube

أولاً: ليفربول بإمكانه ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالتغلب على نابولى فى مباراة الثلاثاء بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، 5 – 3، أما في حالة فوز ليفربول بفارق هدف واحد بنتائج مثل 2-1 أو 3 – 2، سيودع ليفربول المسابقة نظراً لتفوق الفريق الايطالي في المواجهات المباشرة شرط فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر.

ثانياً: ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل ويتصدر المجموعة بالفوز على نابولى بأى فارق، بشرط تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر الصربى، حيث ستتساوى الفرق الثلاث بتسع نقاط لكل منهما ويتم استبعاد نتائج الفرق مع النجم الأحمر.
Youtube HD يلا شوت -HD تابع لايف-مشاهدة مباراة ليفربول ونابولى اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولى لايف Youtube

وفي هذه الحالة سيتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما سيتساوى نابولي وباريس سان جيرمان في عدد النقاط "5"، وبالتالي سيحجز باريس سان جيرمان مقعده فى الدور ثمن النهائي مع ليفربول في ظل تفوق فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف على نابولي.
Youtube HD يلا شوت -HD تابع لايف-مشاهدة مباراة ليفربول ونابولى اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ونابولى لايف Youtube

ثالثاً: حال خسارة ليفربول أمام نابولى الإيطالى فى المباراة التى تجمعهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، وفوز النجم الأحمر الصربى على باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".
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