الاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله لديه كمية كبيرة من الصواريخ

قال تامير هيمان، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن حزب الله اللبناني يمتلك كمية كبيرة من الصواريخ، لكنه لا يستطيع تصنيعها أو تحويلها إلى صواريخ ذات دقة عالية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والخارجية بـ"الكنيست" الإسرائيلي، أن عملية "الدرع الشمالية" وضعت حزب الله تحت ضغط شديد، مشيرًا إلى أن احتمال اندلاع حرب ضعيف، لأن الحرب ليست في صالح الحزب اللبناني في الوقت الحالي.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عملية "الدرع الشمالية" على حدود الأراضي المحتلة مع لبنان، من أجل تحييد الأنفاق التي يستغلها حزب الله وتصل للداخل المحتل.