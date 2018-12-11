محافظ قنا يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المصرية - اليابانية

أكد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، أهمية تعزيز العلاقات المصرية - اليابانية، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، وشاركه خلالها ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة " جايكا" اليوم الثلاثاء، ميدانية للمدرسة المصرية - اليابانية بمنطقة "المساكن " بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية.



وصرح المحافظ -خلال الجولة ة - بأن المدرسة تقع على مساحة 12 ألف متر مربع، وتتكون من 4 طوابق تشتمل على 22 فصلا دراسيا، منها 4 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و12 فصلا للمرحلة الابتدائية و6 فصول للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة، وحجرة الحاسب الآلي، وحجرات الأنشطة، حيث بلغت التكلفة المالية 22 مليون جنيه.



وأضاف أنه تم تسليم موقعين لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرستين يابانيتين جديدتين: الأولي سيتم إنشاؤها بمدينة نجع حمادي علي مساحة 4800 متر، فيما سيتم إنشاء المدرسة الثانية بمدينة قوص علي مساحة 6825 مترا.



وأشار إلى أن كلا منهما ستضم 22 فصلا دراسيا، وتصل التكلفة الإنشائية لكل منهما إلي 23 مليون جنيه، وأنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر الثماني القادمة.



ومن جانبه، أكد ممثل الهيئة، أن الدراسة بالمدارس المصرية - اليابانية تستهدف تدريب التلاميذ علي مجموعة من المهارات، عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والجسد، وخلق مناخ إيجابي للتعليم، وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل، معربا عن سعادته لزيارة المحافظة، والتي تتميز بمناخ جاذب للاستثمار، حيث يوجد مشروع استصلاح أراضي خاص بشركة "كوبي بوصان" اليابانية بطريق قنا – نجع حمادي الصحراوي الغربي، ومشروع تطوير مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بنجع حمادي.