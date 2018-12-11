يلا شوت الجديد | رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع hd بجودة عالية

يلتقى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نابولي الإيطالي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول ضد نابولي

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

يلا شوت الجديد | رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع hd بجودة عالية





ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.





ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.

يلا شوت الجديد | رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع hd بجودة عالية





ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

يلا شوت الجديد | رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع hd بجودة عالية