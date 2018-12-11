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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:57 م

"مئوية محمد فوزي" في صالون مقامات ببشتاك

الملحن محمد فوزي
الملحن محمد فوزي
جمال عاشور
dostor.org/2431754

احتفالا بمئوية الملحن الكبير "محمد فوزي"، يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في السابعة مساء الخميس 13 ديسمبر "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

يتناقش الصالون حياة "فوزي" الذي ولد في الغربية عام 1918 وهو من أشهر ملحني ومطربي زمن الفن الجميل وله أعمال فنية متميزة وكان له دور بارز في تاريخ الموسيقى العربية، إضافة إلى موهبته كممثل، بلغ رصيد "محمد فوزي" من الأغنيات 400 أغنية نذكر منهم "حبيبي وعينيه"، "شحات الغرام"، "تملي في قلبي"، "وحشونا الحبايب"،"اللي يهواك اهواه"، و"مال القمر ماله"، بالإضافة إلى أغنيات للأطفال "ماما زمانها جاية"، و"ذهب الليل طلع الفجر".

يشارك في الصالون الناقد والصحفي أشرف غريب، والفنان أحمد الوزير بمصاحبة التخت الشرقي.

"صالون المقامات" فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، إعداد وتقديم الإذاعية د. إيناس جلال الدين.

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