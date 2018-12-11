3 ملايين و600 ألف جنيه أجر عمرو دياب في حفل رأس السنة بأبوظبى

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري بممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية في أبوظبي.



وحصل الهضبة على أجر وصل إلى 200 ألف دولار أى بما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، وذلك بعد أن قرر رفع أجره عن العام الماضي بحوالي 30 ألف دولار ليصبح بذلك الأعلى أجرًا بين نجوم الغناء فى حفلات رأس السنة، يليه تامر حسنى الذى حصل على مليون جنيه أجرا نظير حفله بأحد المنتجعات في شرم الشيخ.



فى نفس السياق يحيى الهضبة عمرو دياب، يوم 25 ديسمبر الجاري، حفلا غنائيا كبيرا داخل أحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس، احتفالًا بأعياد الكريسماس.



وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 5 آلاف جنيه للفرد الواحد وذلك في فئة الـ"vip"، و3500 جنيه للفرد في الفئة العادية، فيما تحمل كل طاولة 10 أفراد.