القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
عالم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:54 م

روسيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للهجمات الإلكترونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431745

قال نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الحاسوب، نيكولاي موراشوف، إن المصادر الرئيسية للهجمات السيبرانية هي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعرض موراشوف -خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا – سيفودنيا" اليوم الثلاثاء- إحصاءات التوزيع الجغرافي لمصادر الهجمات الإلكترونية عن السنوات 2016-2017.

وقال المسئول الروسي: "إن هذه البيانات تُظهر بوضوح أن المصدر الرئيسي للنشاط الخبيث هو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف:"أنه وفقًا لتصنيف الدول، التي تشكل مصدرًا للتهديدات لأمن المعلومات، الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في هذا التصنيف تليها فرنسا وهولندا ودول أخرى".

يذكر أن عدة دول أوروبية وجهت اتهامات لروسيا بشن عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت عشرات المؤسسات الرياضية والعلمية على أراضي أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

ووصلت هذه الحملة إلى ذروتها مع إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لـ7 أشخاص من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني في إطار مؤامرة تخريبية شملت مختلف أنحاء العالم.

ونفت روسيا في أكثر من مناسبة الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة باستخدام هجمات سيبرانية، ووصفها السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأنها اتهامات عارية عن الصحة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 4 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 5 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

"التخطيط": 21 صندوق سيادي أفريقي بإجمالي أصول 165 مليار دولار

وزير المالية بالبرلمان: "أكلنا وشربنا من إيراداتنا"

التخطيط: فائض ميزان المدفوعات وصل إلى 12.8 مليار دولار

البطرسية تحتفل بالذكرى الثانية لشهداء الحادث الإرهابي

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الان يلا شوت الجديد|| بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا لايف بدون انقطاع - كورة ستار

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

كشكول

«أخلاقيات البحث العلمي» ندوة تثقيفية بنوعية المنوفية

«جودة التعليم الدولي السادس» مؤتمر لاقتصاد منزلي المنوفية

نائب «جامعة الأزهر» يفتتح مشروع تسكين الطلاب الوافدين بجمعية سفراء الهداية

بدء المرحلة الأولى من البرنامج التربوي لموجهي الابتدائية بالبحيرة

تكريم ممثلو القومي للمرأة ونجوم الفن والإعلام بـ«عين شمس»

الأمصار

بمليون و95 ألف جنيه إسترليني.. بيع شقة كيت ميدلتون

بائعة أدوات تجميل.. الكشف عن هوية مفجرة حركة "السترات الصفراء"

ميجان تظهر بشكل غير متوقع في حفل توزيع جوائز الموضة

طفلة إيطالية ترسل خطابا إلى الملكة إليزابيث وتتفاجأ بوصول رد

الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلون قوائم الأسرى من الطرفين

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

في عيد ميلادها الـ72.. اليونسيف تشارك برعاية الأطفال بدول الأزمات

اليوم.. "انستجرام" يطرح ميزة جديدة

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎