القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:53 م

لمسات فنية للمحجبات تناسب إطلالتك

لمسات فنية للمحجبات
هدير القاضي
dostor.org/2431743

تحصر معظم الفتايات المحجبات أنفسهم داخل استيلات ملابس معينة لتلزم إطلالتها بالحجاب التي ترتديه، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر مواكبتها للموضة، إلا أن الفاشونيستات المحجبات تستطيع اعتماد موديل الجاكيت بأكثر من طريقة مختلفة، وفقًا لما قدمه موقع الجارديان"، يمكن اختيار الملابس وطريقة تنسيقها استوحي منها ما يناسبك.

عادة ما تبتعد المحجبة عن الجاكيتات القصيرة، لصعوبة تنسيقها مع باقي الملابس، لكن يمكنك تنسيقه مع نسقت معه جيب البنطلون الفضفاض باللون الأسود، وحجابا باللون الابيض.

لايمكن أن نتحدث عن صيحة الجاكيت من دون أن نذكر الجاكيت الجينز، احرصي على أن يكون فضفاضا ومتوسط الطول، ليس فقط للاحتشام، لكنه من أنواع الموديلات الدارجة هذا العام، واخترناه لك هذه المرة باللوك الحيادي مع التوب والبنطال الأسود.

تتجنب أيضا الفتاة المحجبة ارتداء الجمبسوت بألوانه المبهجة، خوفا من ألا تناسب مظهرها ولفة حجابها، ولكن يمكنك اختيارها من خلال تنسيقه مع الجاكيت الجينتز أو الجلد، وحذاء أرضي، وهو ما يتناسب مع إطلالتك للجامعة وأوقات التسوق.

ويعد الجاكيت المعرق بالورود من خامة الفيلفت المزركشة من الإطلالات الشتوية صاحبة الدرجة الأولى، ومن الممكن أن تنسقي معه بنطالا بدرجة السيمون، وبلوفر بعنق طويل باللون الأبيض.

لمسات فنية للمحجبات تناسب إطلالتك
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