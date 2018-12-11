القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:51 م

فتح باب التقدم للحصول على وحدات الإسكان بالوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431736

قال يوسف مرزوق رئيس مركز باريس في الوادي الجديد إنه تم بدء فتح باب التقديم في مشروع الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمركز باريس اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 15 يوما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

وقال رئيس المركز - في تصريح - إن الأوراق تشمل صورة بطاقة الرقم القومي والاطلاع على الأصل، وصورة وثيقة الزواج القسيمة بالنسبة للمتزوجين وصورة الرقم القومي للزوجة بالنسبة للمتزوجين، وصورة بطاقة الرقم القومي للأبناء البالغين وصورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة تشمل أيضا كراسة الشروط الأصل المختومة بختم الشعار الخاصة بشروط المشروع، ومفردات المرتب معتمدة من جهة العمل للمتقدم،وخطاب الإسكان، وخطاب الوحدة المحلية لمركز باريس بعدم الحصول على قطع أراضي أو وحدة سكنية بنطاق المركز، ونموذج الضامن، والإقرار، وصورة إيصال التوريد، وصورة إيصال نور أو مياه.

وأشار إلى أن هناك تشديد والتزام بتنفيذ جميع الشروط الواردة بكراسة الشروط، موضحا أنه بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط سابقا عليهم التوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وتسليم كراسة الشروط القديمة واستلام كراسة الشروط الجديدة وتنفيذ ما ورد بها.

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