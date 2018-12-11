الليلة.. محمد الباز يناقش كيفية إعداد الدعاة بالأزهر في "90 دقيقة"

يناقش الإعلامى الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، ظاهرة انتشار عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى كليات دار العلوم فى عدد من الجامعات المصرية وخطورة ذلك على الطلاب وكذلك كيفية الإعداد النفسي للوعاظ والدعاة الدينيين، وذلك ليكونوا قادرين على تقديم خطاب دينى عصرى ومتجدد، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على قناة المحور الفضائية.



ويستضيف "الباز" الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى، فى حوار موسع عن الثقافة النفسية للدعاة والمشايخ، وكيفية إعداد وتأهيل الدعاة فى الأزهر والأوقاف للتعامل مع القضايا الجدلية والخلافية والدينية المختلفة، وكيفية التعامل مع الآخر من أصحاب المعتقدات الدينية السماوية وغير السماوية.



ويستعرض الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى مجموعة من النماذج المختلفة لكيفية الإعداد النفسى للدعاة والوعاظ سواء كانت هذه التجارب فى الشرق الأوسط أو الدول الأوروبية، وكيف نجحت بعض الدول فى ربط الدعاة والوعاظ بالقضايا العصرية وكيف سخرت العلم من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات لتوعية وتثقيف الدعاة والوعاظ بهذه القضايا.



وفى فقرات أخرى من البرنامج يواصل الإعلامى محمد الباز الحديث عن مبادرة برنامج "90 دقيقة" حول دعوة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لإنشاء صندوق موحد لجمع التبرعات من المصريين لدعم المستشفيات الحكومية لعلاج غير القادرين.



كما يواصل فى فقرة أخرى الحديث عن "المأجورين" وهم مجموعة من الإعلاميين ليس أعضاء فى جماعة الإخوان الإرهابية لكنهم يتقاضون منها أموالا كثيرة للدفاع عنها فى قنوات ممولة من تركيا وقطر ضد المصريين ومصر، وعلى رأسهم الإرهابى أيمن نور ومحمد ناصر ومعتز مطر.