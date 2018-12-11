القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:35 م

تريزا ماى في بروكسل اليوم للقاء "يونكر" و"توسك"

تريزا ماى
تريزا ماى
وكالات
dostor.org/2431556

تصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى بروكسل بعد ظهر الثلاثاء، للقاء المسؤولَين الأوروبيين جان كلود يونكر، ودونالد توسك، في إطار استشاراتها لمحاولة الحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق بريكست.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود، يونكر أنه سيلتقي ماي، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وستلتقي "ماي" أيضًا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عند الساعة 17،00 بحسب أجهزتها، قبل قمة 13 و14 ديسمبر.

وصرّح "يونكر" في خطاب أمام البرلمان الأوروبي تمهيدًا للقمة الأوروبية "أنا متفاجئ لأننا توصلنا إلى اتفاق في 25 نوفمبر مع الحكومة البريطانية على الرغم من ذلك، يبدو أن هناك مشاكل في نهاية الطريق. سألتقي ماي هذا المساء".

وكررالمسؤول الأوروبي قوله إنه لن يتمّ إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانفصال وأن هذا الأخير هو "أفضل ما يمكن"، وأضاف "ليس من الممكن إعادة التفاوض على أي شيء".

وأعلنت "ماى" أمس الإثنين، إرجاء تصويت البرلمان على اتفاق بريكست وهي تواجه معارضة نواب مجلس العموم، من المعارضة كما من داخل غالبيتها، الذين يطالبون باعادة التفاوض على النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق باقامة "شبكة أمان" تنص على معاملة خاصة لايرلندا الشمالية بهدف تجنب العودة الى حدود فعلية مع جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر "إن كان هناك من هامش، فهو هامش لإضفاء بعض التوضيحات، بعض مسائل التفسير".

وأضاف يونكر "المشكلة هي شبكة الأمان: علينا القيام بكل ما بوسعنا حتى لا نجد أنفسنا في وضع لا اتفاق فيه، لكن يجب أن نستعدّ لذلك، هذا ضروري بالنسبة لإيرلندا لن تُترك إيرلندا".

وشبكة الأمان "باكستوب" هي حلّ اللحظة الأخيرة الذي لن يُطبق إلا في حال غياب الاتفاق بين لندن وبروكسل أثناء المفاوضات بعد الانفصال في 29 مارس 2019.

وقبل وصولها إلى بروكسل، التقت "ماى" نظيرها الهولندي مارك روتي في لاهاي ويُفترض أن تزور برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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