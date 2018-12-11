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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:23 م

رئيس الوزراء: 5 مليارات دولار حجم تجارة مصر مع الأشقاء الأفارقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2431528

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره لما تحققه مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الإفريقي، حيث تسارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار في الأسواق الإفريقية، حتى تجاوز حجم استثماراتنا في دول القارة 8 مليارات دولار، ما ساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريبا، وتستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بأمل أن تصب تلك الجهود بفاعلية لصالح مضاعفة التجارة البينية الأفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُنظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، اليوم الثلاثاء وحتى يوم الإثنين المقبل، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الوزراء.

وعبر رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح هذا الحدث المهم الأول من نوعه في القارة الإفريقية، عن تقديره للوفود المشاركة في المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية الذي يأتي عقب محطة مهمة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك ألا وهى منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بالتزامن مع المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذي سيشهد مناقشة أحد أهم الاتفاقات على الساحة الاقتصادية الدولية، ألا وهي اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، والتي تعد دون شك إنجازًا حقيقيًا على صعيد الجهود الحثيثة نحو التكامل الإفريقي.

كما تقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، على الجهد المبذول لإنجاح هذا المعرض وغيره من الفعاليات الإفريقية المهمة، وكذلك على السعي الدائم لتحقيق التكامل بين دول القارة.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته، أن هذا المعرض يأتي كخطوة مهمة في مسيرة دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء الإنجاز المحقق في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي ستدخل حيز النفاذ في القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية، وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية، مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الإفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "مدبولي" أن المعرض يأتي لنقل رسالة إلى العالم بأن إفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كل الأصعدة الاقتصادية، التجاري منها والاستثماري، حيث أصبحت القارة الإفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لا سيما بعد أن استطاعت العديد من دول القارة قطع شوط طويل في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية حتى تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية والاستثمار، فضلًا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وشركائها في التنمية، الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لإفريقيا.

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