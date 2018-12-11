تفكيك خلية إرهابية في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن أحدهم كان قد قرر "القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب".



وقال بيان لوزارة الداخلية إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من ثلاثة عناصر".



وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت بأن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بتنظيم "داعش"، "سواء بالساحة السورية- العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب، بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية".



وأفاد البيان عن قيام المشتبه بهم الثلاثة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة".



وتتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).



وكانت السلطات المغربية أعلنت، الجمعة، تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال (وسط)، يشتبه في ارتباطها بداعش.