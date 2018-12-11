الآثار تعلن انتهاء أعمال ترميم مقبرتين بسقارة

انتهت الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار من أعمال ترميم مقبرتي بادى ان است وبسماتيك بالمنطقة المعروفة باسم البئر الفارسية بمنطقة آثار سقارة، وذلك ضمن مشروع ترميم المقابر الأثرية بمنطقة البئر الفارسية بالتعاون البعثة الألمانية التابعة لجامعة توبنجن الألمانية.



وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم، أن المشروع يتضمن ترميم ثلاث مقابر أثرية لكبار المحاربين بالدولة القديمة، وهى مقبرة بادي ان است ومقبرة بسماتك، ومقبرة شنن يبو بتمويل من جامعة توبنجن الألمانية وتنفيذ فريق عمل من مرممين وأثريين ووزارة الآثار.



وأضاف أنه تم الانتهاء من ترميم مقبرتي بادي ان است وبسماتيك والتي شملت إزالة الأملاح التي كانت تحجب النقوش الجدارية وتقوية الحوائط والأحجار وما عليها من نقوش، وتثبيت الألوان.



كما ستبدأ البعثة في أعمال ترميم المقبرة الثالثة الخاصة بشنن يبو فور الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع خطة الترميم الملائمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل عينات لمجموعة من المُركبات الكيميائية المناسبة وغير الضارة لاختيار أنسبها لأعمال تنظيف وتقوية جدران المقبرة، والأحجار الجيرية والنقوش التى تعلوها، بالإضافة إلى وضع أجهزه قياس الحرارة والرطوبة (داتا لوجر) قبل غلق المقبرة لمعرفة معدلاتها طوال فترات الغلق ومعرفة عوامل التلف أيضًا وكيفية التخلص منها بالأساليب العلمية المتبعة.



وأضاف أن فريق الترميم انتهى أيضًا من أعمال ترميم مكتشفات أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية الألمانية بالمنطقة حيث نجحت البعثة في الكشف عن ورشة تحنيط كاملة بها حجرات للدفت تضم عددًا من المومياوات بالإضافة إلى قناع مومياء مذهب أعلنته الوزارة خلال مؤتمر صحفى فى شهر يوليو الماضى.