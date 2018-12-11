الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:16 م
بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم
بث مباشر || مباراة ليفربول ونابولي اليوم يوتيوب
الدستور الرياضي
dostor.org/2431509
ينقل لكم الدستور الرياضي لايف أحداث مباراة المصير بين ليفربول ونابولي اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 11-12-2018 على ملعب «آنفيلد».
ويتوجب على ليفربول في مباراته امام بيرنلي الفوز بأي نتيجة كي يضمن التأهل للدور الذي يليه.
ويقدم الدستور الرياضي بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم عن طريق عدة روابط متاحة لأجهزة الأندرويد والأجهزة المكتبية.
بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم