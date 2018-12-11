بث مباشر || مباراة ليفربول ونابولي اليوم يوتيوب

ينقل لكم الدستور الرياضي لايف أحداث مباراة المصير بين ليفربول ونابولي اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 11-12-2018 على ملعب «آنفيلد».





ويتوجب على ليفربول في مباراته امام بيرنلي الفوز بأي نتيجة كي يضمن التأهل للدور الذي يليه.





ويقدم الدستور الرياضي بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم عن طريق عدة روابط متاحة لأجهزة الأندرويد والأجهزة المكتبية.





بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم