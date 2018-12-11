عودة 330 مصريا من ليبيا وعبور 305 شاحنات عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 330 مصريا بينهم 283 سافروا بصورة شرعية و47 بصورة غير شرعية، وعبور 305 شاحنات في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه أنهى إجراءات سفر 805 بينهم عبر المنفذ منهم 271 مصريا و534 ليبيا.



وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 122 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 183 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

