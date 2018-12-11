ماذا يفعل وزير الداخلية الإيطالي في إسرائيل؟

يصل، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، إلى إسرائيل، في زيارة تستمر يومين، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



ومن المقرر أن يلتقي "سالفيني" بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، ووزير الأمن العام لدى الاحتلال جلعاد إردان، ووزير سياحة الاحتلال ياريف ليفين، ورئيس الأساقفة اللاتيني بييرباتيستا بيتزابلا.



ورفض سالفيني، خلال حديثه للصحافة الأجنبية في مؤتمر روما، التعليق على إمكانية نقل السفارة الإيطالية لدى الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، موضحًا أنه يريد أن ينهي هذه الزيارة في سلام الآن، وأنه يمكن التحدث عن الأمر في وقت آخر، خاصةً أنه لا يشغل منصب رئيس وزراء إيطاليا، أو رئيسها.



وأعرب "سالفيني" عن رفضه معاداة السامية، وكذلك حركة المقاطعة لإسرائيل، كما رد على مهاجمته زيارة تل أبيب، قائلًا إنه لا يجب تبرير زيارته في كل مرة.