القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:14 م

إحباط تفجيرين انتحاريين في نينوى وضبط متفجرات لـ"داعش" بالأنبار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431501

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية نايف الشمري إحباط محاولة تفجيرين انتحاريين استهدفت المدنيين في نينوي شمال العراق.

وقال "الشمري" في تصريحات لقناة "السومرية" نيوز اليوم الثلاثاء- إن قوة أمنية تمكنت من قتل اثنين من عناصر "داعش" يرتديان أحزمة ناسفة خلال محاولتهما زرع عبوات ناسفة على طريق الموصل - كسك في نينوي، موضحا أن عناصر الجهد العسكري التابعة لعمليات نينوي تصدوا لهما بناء على معلومات استخبارية دقيقة ونجم عن ذلك تفجير الإرهابيين لأنفسهم دون وقوع خسائر بين المدنيين.
وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات ضمن مخلفات التنظيم الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن قوات الاستخبارات العسكرية تمكنت من خلال معلومات دقيقة من الوصول إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة في بساتين الزيتون بجزيرة الخالدية في الأنبار من مخلفات التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أنه تم تفجير المواد من قبل العناصر الهندسية في موقع الإتلاف المخصص لها.

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