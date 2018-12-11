الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"جيما الإثيوبي" بدورى أبطال إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته، صباح الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراته أمام جيما الإثيوبي، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي.



وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش مرانًا خفيفًا، صباح اليوم، على ملعب التتش بالنادي الأهلي في الجزيرة، كما خاضوا جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية والاستشفائية مع بداية المران، واستكمل اللاعبون، الذين خاضوا مباراة طلائع الجيش المران الصباحي بمباراة للكرة الطائرة بالقدم خاضها اللاعبون على فريقين.



وانتظم لاعب الفريق حسام عاشور في تدريبات فريقه الجماعية، وشارك في المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، كما شارك لاعب وسط الفريق جونيور أجايي في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران، بينما تعافى أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة حيث شارك بقوة في المران.



وفي سياق متصل، واصل لاعبا الفريق أحمد فتحي ومحمد الشناوي أداء التدريبات التأهيلية في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق، حيث يعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.



كما أدى لاعب الفريق مؤمن زكريا جلسة تأهيل في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق اليوم، حيث يعاني من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة فريقه الودية أمس أمام "نجوم السادات"، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.

