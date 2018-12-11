القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
الكابتن
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:12 م

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"جيما الإثيوبي" بدورى أبطال إفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431493

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته، صباح الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراته أمام جيما الإثيوبي، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش مرانًا خفيفًا، صباح اليوم، على ملعب التتش بالنادي الأهلي في الجزيرة، كما خاضوا جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية والاستشفائية مع بداية المران، واستكمل اللاعبون، الذين خاضوا مباراة طلائع الجيش المران الصباحي بمباراة للكرة الطائرة بالقدم خاضها اللاعبون على فريقين.

وانتظم لاعب الفريق حسام عاشور في تدريبات فريقه الجماعية، وشارك في المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، كما شارك لاعب وسط الفريق جونيور أجايي في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران، بينما تعافى أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة حيث شارك بقوة في المران.

وفي سياق متصل، واصل لاعبا الفريق أحمد فتحي ومحمد الشناوي أداء التدريبات التأهيلية في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق، حيث يعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.

كما أدى لاعب الفريق مؤمن زكريا جلسة تأهيل في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق اليوم، حيث يعاني من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة فريقه الودية أمس أمام "نجوم السادات"، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت

منذ يومين

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube

منذ يومين

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)

منذ يومين

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)

منذ يومين

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف

الآن

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والقاهرة 21 درجة

وزير الرياضة يعلن من البرلمان إنشاء منصات إلكترونية شبابية

رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع استثنائي لمناقشة تطورات "بريكست"

تشييع جثمان الفنان محمود القلعاوى من مسجد عمر بن عبدالعزيز

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

تشييع جثمان الفنان محمود القلعاوى من مسجد عمر بن عبدالعزيز

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الان يلا شوت الجديد|| بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا لايف بدون انقطاع - كورة ستار

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

تشييع جثمان الفنان محمود القلعاوى من مسجد عمر بن عبدالعزيز

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

كشكول

بالأسماء.. التجديد لمديري عموم بجامعة عين شمس

«عبد الغفار» يفتتح قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى سعاد كفافي

الفيوم: ضبط 35 ألف وجبة مدرسية منتهية الصلاحية

تعرف علي أهم الخطط لتطوير التعليم العالي في مصر

«معاً في خدمة الوطن .. تقارب – تعايش» ندوة بجامعة المنيا

الأمصار

المغرب.. تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

ردود أفعال متباينة بعد "تعري" ممثل سوري في تونس

العنصرية تصيب جماهير نادي سويسري

بومبيو يطالب بالإفراج عن مواطني أمريكا المحتجزين في إيران

عقب تحطم طائرة على الحدود.. رسالة من إثيوبيا إلى السودان

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

في عيد ميلادها الـ 72.. اليونسيف تشارك برعاية الأطفال بدول الأزمات

اليوم.. "انستجرام" يطرح ميزة جديدة

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

مباريات
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎