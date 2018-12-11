شاهد.. محمد إمام يكشف كواليس "لص بغداد"

شارك الفنان محمد إمام، متابعيه بصورة له من كواليس أحد مشاهده الأكشن بفيلمه الجديد "لص بغداد"، على حسابه علي موقع التدوينات "تويتر".



وعلق "إمام" على الصورة: "صباح الفل مع صديقي طارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد تقريبًا هيبقى من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم".



ويشارك محمد إمام في البطولة لأول المرة الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة التركية مريم أوزارلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، إخراج أحمد خالد موسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.

